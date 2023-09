Interview Sandra Winkler „Prinz Harry war sichtlich betroffen“

Info

Die Spiele Die Invictus Games für im Einsatz und Dienst oder durch Krankheit versehrte Soldaten mit schwersten Verletzungen und seelischen Traumata wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen. In ihrer sechsten Auflage fanden die Games zum ersten Mal in Deutschland statt. Dabei traten 513 Wettkämpfer aus 21 Ländern an sechs Wettkampftagen in zehn verschiedenen Sportarten an. Als bis dato einmalige Ausnahme war auch ausgewählten Feuerwehrleuten und Polizisten die Teilnahme gestattet.

Die Gastgeber Gastgeber für das Sportfestival, bei dem insgesamt 666 Medaillen in 229 Wettbewerben vergeben wurden, waren die Stadt Düsseldorf und die Bundeswehr.

Die Zuschauer Insgesamt besuchten rund 143.000 Menschen die Spiele.