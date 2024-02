Interview Axel Süßbrich Was der Wirtschaftsförderer von Viersen plant

Zur Person

Privat Jahrgang 1970, verheiratet; die Familie mit zwei Söhnen wohnt seit 18 Jahren in Kaarst.

Beruf Studium der Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Heidelberg und Mainz, 20 Jahre tätig in Marketing und Vertrieb in der Energiebranche; danach drei Jahre lang Wirtschaftsförderer in der Stadt Kaarst/Rhein-Kreis Neuss.