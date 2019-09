Interview Uwe Zöllner : „Es ist schön, Spuren zu hinterlassen“

Der Viersener Ingenieur Uwe Zöllner bei einem Besuch am Hohen Busch, als die neue Kunststofflaufbahn erstellt wurde. Foto: Tobias Fischer

Viersen Der Chemie-Ingenieur aus Viersen hat die Modernisierung des Stadions am Hohen Busch geplant.

Die Berufsbezeichnung des Vierseners Uwe Zöllner ist Chemie-Ingenieur. Er betreibt ein Büro für Boden-Untersuchungen. Doch nebenbei betätigt sich der 53-Jährige noch als Sportstättenplaner. In seiner Zeit als Vorsitzender des Viersener THC machte er sich an die Sanierung der Halle Beberich, dann folgte der Hockey-Kunstrasenplatz. 2017 begleitete er im Auftrag des 1. FC Viersen den Kunstrasenplatzbau am Hohen Busch, als Krönung folgte dann die vom 1. FC Viersen und LG Viersen angestoßene Modernisierung des benachbarten Stadions für rund 1,2 Millionen Euro. 25 Prozent der Kosten mussten die Vereine stemmen, der Rest kam aus der Sportpauschale des Landes. Vor der Eröffnungsfeier am Freitag sprach unsere Redaktion mit Zöllner über das Mammutprojekt.

Herr Zöllner, was empfinden Sie, wenn Sie das umgebaute Stadion am Hohen Busch sehen?

Info Modernisiertes Stadion besteht seine Feuertaufe Fußball Auch wenn das neue Stadion am Hohen Busch erst am Freitagnachmittag mit einer Eröffnungsfeier offiziell seiner Bestimmung übergeben wird, hat es sportlich schon seine Feuertaufe bestanden. So trug die erste Mannschaft des dort heimischen 1. FC Viersen schon seine beiden ersten Heimspiele in der neuen Bezirksliga-Saison erfolgreich auf dem neuen Naturrasen aus. Sowohl gegen den Stadtkonkurrenten TDFV als auch gegen den VfL Jüchen-Garzweiler gab es einen 3:0-Sieg. Leichtathletik Die Generalprobe in Sachen Leichtathletik war auf der neuen Kunststoffbahn das Feriensportfest der LG Viersen. Am Sonntag steigt dann mit den Regionsmeisterschaften im Blockmehrkampf erstmals ein Wettkampf auf Verbandsebene. Das Internationale Hochsprung-Meeting soll dann nächstes Jahr auch am Hohen Busch stattfinden.

Zöllner Es fühlt sich gut an, etwas Bleibendes geschaffen zu haben. Auch mit Blick auf die anderen Projekte in Viersen ist es schön, solche Spuren zu hinterlassen.

Sie haben das Projekt neben Ihrem Hauptberuf begleitet. Wieso haben Sie sich das angetan?

Zöllner Natürlich kam das für mich noch on top. Meine Leistungen sind zwar zu einem kostendeckenden Freundschaftspreis abgerechnet worden, aber gemacht habe ich das, weil ich es Fritz Meies (der inzwischen verstorbene, ehemalige Vorsitzende des 1. FC Viersen; Anmerkung der Redaktion) versprochen hatte. Ich habe ihn damals als Vorsitzender des VTHC kennengelernt. Er hat mich gefragt, ob ich es mir zutrauen würde, die Modernisierung der Halle Beberich zu planen. Er hat mir das Vertrauen geschenkt, wodurch sich für mich auch Wege öffneten. Als er mich gefragt hat, ob ich am Hohen Busch helfen würde, war das für mich selbstverständlich.

Haben Sie am Hohen Busch von den Erfahrungen vorheriger Projekte profitieren können?

Zöllner Jede Baumaßnahme hat Besonderheiten, die später hilfreich sein können. Am Hohen Busch war das ganz klar das Bodenmanagement. Es sollte möglichst wenig Boden weggefahren, also vorhandenes Material genutzt werden, um Kosten zu sparen. Letztlich sind nur 600 Tonnen abtransportiert worden. Hätten wir die Verhältnisse im Stadion so belassen, wie sie waren, wären das 6000 Tonnen gewesen.

Was war am Hohen Busch anders, vielleicht auch komplizierter als bei den anderen Projekten?

Zöllner Die Radien waren eine Herausforderung. Wir mussten mit den Kurven der Laufbahn in die Böschung hineingehen. Die besondere Herausforderung war, an möglichst vielen Stellen Kosten zu sparen. Das ist gelungen, so konnten wir eine bessere Beschichtung für die Laufbahn nehmen. Das ganze Stadion wurde den aktuellen Normen angepasst und hat ein modernes Erscheinungsbild.

Welche Abweichungen gab es von der Ursprungsplanung?

Zöllner Da muss ich der Firma Heiler ein Kompliment machen. Ich bin mit Elmar Orta (Vorsitzender der LG Viersen, Anmerkung der Redaktion) nach Bielefeld gefahren, um den Firmeninhaber kennenzulernen. Der hat dann seine Ideen eingebracht, die Kosten gespart haben. Und das, obwohl er nie vor Ort war. Das hat die große Kompetenz deutlich gemacht.

Den Kunstrasen hat die Firma Strabag gebaut, das Stadion die Firma Heiler. Wieso?

Zöllner Strabag hat auch gute Arbeit geleistet. Aber Heiler hat sich mehr mit dem Stadionprojekt befasst. Wir hatten von Beginn an einen guten Draht.

Wie hat die Stadt Viersen das Projekt als Eigentümer des Stadions unterstützt und begleitet?

Zöllner Der Leiter des städtischen Bauhofs war in die Bauleitung integriert und hat uns geholfen, wo es nur ging. Als es zum Beispiel darum ging, ein neues Kabel für die Flutlichtanlage mit möglichst geringem Aufwand ins Stadion zu bekommen, hat er eine Spülbohrung durch den Wall zur großen Wiese hin möglich gemacht.

Apropos Flutlicht, wieso kam das erst so spät in die Planungen?

Zöllner Ich habe häufiger darauf hingewiesen, wie schwer und aufwändig es ist, im Nachgang eine solche Anlage zu errichten. Das hätte das Doppelte an Kosten und jede Menge Dreck verursacht. Zudem wäre so ein schönes Stadion ohne Flutlicht eine Schande gewesen. Das haben auch die beiden Vereine erkannt und haben eine ganze Zeit gebraucht, um das zusätzliche Geld über Spenden und Förderer zu besorgen.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Resultat?

Zöllner Zu 100 Prozent. Der Rasen ist ein Traum. Im Vergleich zu früher, wird man da nicht mehr so tief einsacken, wenn man darauf spielt. Für die Leichtathleten freut es mich einfach, dass sie jetzt so eine tolle Anlage haben, wo sie so lange dafür gekämpft haben. Trotz der schlechten Bedingungen haben sie viele tolle Talente hervorgebracht. Ich bin mal gespannt, was da künftig mit so einer modernen Anlage rauskommt. Es gibt es jetzt sogar eine Zeitmessanlage, die für Weltrekorde anerkannt ist.

Was unterscheidet das Stadion am Hohen Busch von anderen Anlagen, die Sie bislang kennengelernt haben?

Zöllner Die Lage ist einfach nicht zu toppen. Es liegt an einem Wald, man stört niemanden, und es gibt genug Parkplätze. Nach der Modernisierung ist es wieder ein richtiges Stadion.

Gibt es denn noch etwas, was im Stadion unbedingt angepackt werden sollte?