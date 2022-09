Martell Beigang in Viersen-Süchteln : Das Schillernde, das Profane und das Absurde

„Dann sagte Pink zu uns: ,Wenn ich mal heirate, lade ich Euch ein und Ihr spielt für mich.’“ Martell Beigang hat schon auf vielen Hochzeiten gespielt. Foto: Veranstalter

Viersen-Süchteln Der Pop-Literat und Musiker von Dick Brave & The Backbeats tritt diesen Samstag in Süchteln auf. Im Interview erzählt er, wie die Sängerin Pink ihn zu seiner Hochzeit in Costa Rica einlud und warum er Musik als Sinnstifter erlebt.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

An diesem Samstag, 10. September, ist der in Ratingen geborene und in Köln lebende Musiker, Komponist und Autor Martell Beigang zu Gast in der Königsburg in Süchteln. Er liest aus seinem vierten Buch „Musik ist King“ und macht Live-Musik. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es für zehn Euro an der Abendkasse.

Sie sind Musiker, Autor, Komponist: Wie sieht ein Tag in Ihrem Leben aus?

BEIGANG Das Stichwort ist Fraktionierung. Ich teile meinen Tag ein, strukturiere ihn, sonst würde ich das alles nicht schaffen. Heute früh habe ich ein Musikstück abgemischt, das ich für eine neue, rein instrumentale Platte aufgenommen habe, jetzt führe ich das Interview und später fahre ich nach Niederkassel-Rheidt: Dort spiele ich am Abend bei Steffis Kneipenquiz das Schlagzeug.

Wie sind Sie zum Autor geworden und worüber schreiben Sie?

BEIGANG Ich habe viel Pop-Literatur gelesen und dachte: Das möchte ich auch machen. 2007 erschien mein erstes Buch, es heißt: „Unverarschbar“. Im November 2021 kam mein viertes heraus: „Musik ist King“. Es ist eine Audiobiografie, in der es um die Musik geht, an der ich mitgearbeitet habe. Man kann an alle Songs andocken, indem man sie bei einem Anbieter streamt. In diesem Monat folgt die Hörbuchversion. In „Musik ist King“ bin nicht ich die Hauptperson, sondern die Musik. Die Musik macht mein Leben so schön und verleiht ihm zu großen Teilen einen Sinn. Und sie levitiert mich an Orte, an die ich sonst nie gekommen wäre.

Wohin sind sie bereits levitiert worden?

BEIGANG Auf die Hochzeitsfeier von Pink zum Beispiel. Das war so: Über vier Jahre, in zwei Phasen, bildeten der Sänger Sasha, einige Musikerkollegen und ich die Band Dick Brave & the Backbeats. In dieser Formation spielten wir auf einem Festival, auf dem auch Pink sang. Da sagte sie zu uns: „Wenn ich mal heirate, lade ich Euch ein und Ihr spielt für mich.“ Das passierte dann 2006 in Costa Rica. Wir wohnten in einem unfassbar schön am Meer gelegenen Hotel, spielten für Pink und ihre Familie und Freunde. Es war eigentlich eine normale Hochzeit: So viele Promis waren da gar nicht. Dann bin ich auf die Bühne von Rock am Ring levitiert worden. Das ist der Traum eines jeden Musikers, dort zu spielen, vor 80.000 Zuschauern. Das war ein Reinschnuppern in eine andere Welt.

Und in dieser Welt?

Beigang Ich habe auch auf ganz normalen Hochzeiten gespielt, einmal auch in einem Möbelhaus. Ich erlebe auf diese Weise die Gleichzeitigkeit von Schillerndem, Profanem und Absurdem.

