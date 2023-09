“Interkulturelle Woche“ in Viersen Kochen, Filme und Vorträge – 14 Angebote an neun Tagen

Was bedeutet es, die Heimat zu verlassen, in einer fremden Stadt wie Viersen neu anzufangen, oft nach traumatischen Erfahrungen wie Flucht oder Krieg? Solche Fragen werden bei der „Interkulturellen Woche“ aufgegriffen. Sie startet am Montag, 25. September, in Viersen und beschäftigt sich auf vielfältige Weise mit der Suche und dem Finden eines neuen Lebensmittelpunktes.