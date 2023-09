Nachwuchsmangel im Kreis Viersen Das Interesse an „Check In Berufswelt“ steigt

Eindrücke sammeln Im besten Fall haben die jungen Menschen ihren Traumjob gefunden. Oder sie haben erkannt, was sie nicht möchten wie Hannah Luzia Bonus vom Berufskolleg Viersen. „Ich war beim Stand vom Finanzamt, beim Drogeriemarkt, bei einem Kartoffel-Betrieb und bei der Bundeswehr. Manche Firmen hatten Azubis dabei, das war wie ein informatives Speed-Dating. Alles sehr interessant, aber nicht meins.“ Doch so ist ihr Plan, in die Landwirtschaft zu gehen, bestätigt worden. „Ich will nichts verkaufen oder einen Bürojob“, sagt die 17-Jährige. Alexia Burokostas (15), die zur Realschule Josefskirche geht, wollte Möglichkeiten am Lehrstellen-Markt entdecken. Sie habe sich viel angehört, aber ohne Erfolg: „Handwerk ist nicht mein Ding, auch die anderen Sachen eher nicht. Ich werde erst mal weiter zur Schule gehen.“ Vielleicht wären mehr Praktikumsmöglichkeiten besser.