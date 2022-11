Innenstadtentwicklung Interaktive Spielgeräte für Viersens City

Die Idee gibt’s schon seit Jahren, im Dezember aber soll sie Realität werden: In der Viersener Fußgängerzone, genauer: auf der Löhstraße zwischen Remigiusbrunnen und Löhcenter, werden mehrere große Spielgeräte installiert. Das kündigte die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses an.