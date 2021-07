Ferien in Viersen : Gemeinsam Deutsch lernen in den Ferien

Süchteln Am städtischen Intensiv-Angebot „Fit in Deutsch“ nehmen insgesamt 22 neu nach Viersen zugewanderte Schüler teil. Gelernt wird schon beim Frühstück.

(naf) Auch in den Sommerferien wird an der Johannes-Kepler-Schule in Süchteln unterrichtet: 22 neu nach Viersen zugewanderte Schülerinnen und Schüler befassen sich in einem zweiwöchigen Intensivtraining mit der deutschen Sprache. Das städtische Angebot „Fit in Deutsch“ zielt darauf ab, dass die Schüler gemeinsam mit zwei Lernbegleitern ihr Sprachverständnis und die Sprachanwendung in Theorie und Praxis verbessern. Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Viersen unterstützt die Stadt durch pädagogische Beratung und sein Netzwerk. Die Teilnahme ist freiwillig.