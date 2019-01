Stadtteilkonzept: Süchteln entwickelt sich weiter

Süchteln Der Stadtteil soll 2019 einen Manager, eine eigene Presseabteilung und einen Rahmenplan für die Fußgängerzone bekommen. Insgesamt 50 Maßnahmen sieht das Entwicklungskonzept für Süchteln vor.

Die Viersener Stadtverwaltung startet eine „Qualitätsoffensive Fußgängerzone“ für Süchteln. Darin enthalten: ein Lichtkonzept, damit historische Bauten demnächst noch mehr her machen, ein Plan zur Grünflächengestaltung, erste städtebauliche Entwürfe für den Lindenplatz und den Platz am Weberbrunnen. Für 75.000 Euro soll ein externes Planungsbüro den Rahmen für die Qualitätsoffensive stecken – damit hat der Ausschuss für Stadtentwicklung die Verwaltung in der jüngsten Sitzung beauftragt. Außerdem soll sie 473.000 Euro in die Immobilien -und Sanierungsberatung investieren, 567.000 Euro ins Innenstadtmanagement und 90.000 Euro in die Öffentlichkeitsarbeit. Aber das ist erst der Anfang. Schritt für Schritt soll in den kommenden Jahren das Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept (Insek) für Süchteln umgesetzt werden.