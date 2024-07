Integrationsprojekt in Viersen Sieben Stunden täglich büffeln während der Ferien

Schwerpunkt der Nachmittage war das Alltagsleben mit der deutschen Sprache. Dabei wendeten die Kinder und Jugendlichen auch digitale Medien an. Ausflüge führten in die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek und zum Naturschutzhof in Nettetal. Außerdem gab es eine Stadtrallye, Einkäufe auf dem Wochenmarkt und Besuche in unterschiedlichen Geschäften.