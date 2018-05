Viersen: Instrumenten-Laden am Gereonsplatz schließt

Viersen Drei Jahre nach der Eröffnung schließt der Acoustic Delite Music Shop. Geschäftsführer Timo Brauwers erklärt, wie es weitergeht

Viersen Die Gitarrentage waren gerade verklungen, da gab Timo Brauwers die schlechte Nachricht in den sozialen Medien bekannt: Der Acoustic Delite Music Shop am Gereonsplatz in Viersen schließt zum 31. Mai. Im Oktober 2015 war er mit dem Slogan "Von Musikern für Musiker" an den Start gegangen. Geschäftsführer Timo Brauwers erklärt, warum und wie es auch ohne Instrumenten-Geschäft mit Acoustic Delite weiter geht.