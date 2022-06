Aktion zu Insektensterben : Nabu lädt Viersener zum Schmetterlingszählen ein

Dieses Tagpfauenauge wurde in Gerolstein in der Eifel aufgenommen. Foto: Jürgen Albrecht Foto: RP/Jürgen Albrecht

Kreis Viersen Vom 15. Juni bis zum 15. Juli können Interessierte die bunten Falter im heimischen Garten oder einem Park zählen und dem Naturschutzbund NRW melden.

Im Rahmen des Projektes „Mehr Platz für Falter – Jetzt wird´s bunt!“ können Einwohner des Kreises Viersen einen Monat lang Schmetterlinge in den eigenen Gärten oder an beliebigen Orten im Kreis zählen und dem Naturschutzbund (Nabu) NRW melden. Die Aktion startet am 15. Juni und soll darauf aufmerksam machen, dass die bunten Falter wie viele andere Insekten immer weniger werden. „Längst sind viele Tag- und Nachtfalter nicht mehr so häufig zu Gast in unseren Gärten wie noch vor ein paar Jahren. Denn auch vor unseren beliebten Schmetterlingen macht das dramatische Insektensterben nicht Halt“, berichten die Naturschützer.