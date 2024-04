Innung E-Handwerke sprach 32 Elektroniker los Das nächstes Ziel ist die Meisterprüfung

Meisterin im Elektrohandwerk – das ist das große Ziel von Jessika Meyer, die jetzt mit 40 Jahren die Ausbildung beendete. Dazu will sie die Abendschule besuchen. Die alleinerziehende Viersenerin weiß: „Das wird hart.“ Die Ausbildung hat sie bei ihrem Vater Georg (72) gemacht. Mit ihrem Bruder Denis, der Geselle ist, und ihrer älteren Schwester Melanie Skott wird sie künftig den Familienbetrieb mit vier Mitarbeitenden führen. Im ersten Berufsleben lernte die Mutter von zwei 16 und 21 Jahre alten Kindern Einzelhandelskauffrau, später arbeitete sie sieben Jahre in der Altenpflege. Auch Jessika Meyer mag die Abwechslung im Elektrohandwerk. „Und es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man sagen kann: Die Elektroinstallation in diesem oder jenem Haus habe ich erschaffen“, sagt sie.