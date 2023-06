Stück greift gesellschaftliche Probleme auf Inklusive Theatergruppe zeigt ihr neues Schauspiel in Süchteln

Es geht in dem neuen Stück um viele brisante gesellschaftliche Themen: So wirft Kevin Tannigel als Paketbote Alexander Groß einen Blick auf Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Cornelius Müller (Harley) und Jan Steffens (Freddy) beleuchten die Situation von Wohnungslosen. Sie sorgen sich um Kumpel Bob (Manuela Hommer), der gerade die Transformation von der Frau zum Mann vollzogen hat. Als im Haus eine Wohnung frei wird, wittern die Wohnungslosen eine Chance. Ob sie an der strengen Immobilienmaklerin (Jutta Cordes) und der elitären Jasmin von Zeiß (Florine Schäfer) vorbeikommen? Es spielen außerdem: Dirk Kampmeier, Dirk Möller, Volker Smeets, Petra Theloy, Maria Terhorst und Sean Weymar.