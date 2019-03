Initiative in Viersen : Süchtelner wehren sich gegen den Bau zweier Windräder

Die Windräder sollen nördlich und südlich der ehemaligen Schlufftrasse im Landschaftsschutzgebiet Flöthbach aufgestellt werden. Eins in Neue Benden am Waldgebiet Rottheide, eins im Vorster Broich. . Foto: Heribert Brinkmann

Viersen/TönisVorst In Tönisvorst-Vorst, an der Grenze zum Viersener Stadtteil Süchteln, könnten die je 199 Meter hohen Anlagen errichtet werden. Anwohner beider Städte wollen dies verhindern.

Monika Nentwig-Nolden ist Sprecherin einer Initiative, die den Bau zweier Windräder in Tönisvorst-Vorst verhindern möchte. Gerne würde sie am Dienstag, 19. März, in der Einwohnerfragestunde des Tönisvorster Planungsausschusses, der sich mit den Windrädern befasst, ihr Anliegen vertreten. Doch sie darf nicht: Die 58-Jährige ist keine Einwohnerin der Stadt. Sie lebt in Viersen-Süchteln. Aber: 680 Meter von ihrem Haus im Ortsteil Hagen entfernt, dort, wo schon ihre Eltern wohnten, werde womöglich eins der Räder gebaut, sagt Nentwig-Nolden. Und das will sie verhindern.

Rund 1000 Unterschriften habe die Initiative gegen Windräder gesammelt, erzählt die Süchtelnerin. „Um deutlich zu machen: Es sind nicht nur fünf Familien in Süchteln, die der Meinung sind, dass an diese Stelle im Landschaftsschutzgebiet in Vorst keine Windräder gehören.“ Zu den wöchentlichen Treffen der Initiative kämen jeweils rund 20 Gegner, „drei Viertel davon sind Süchtelner“.

Info Unterschriften sammeln für eine Petition Petition Die Initiative sammelt Unterschriften für eine Petition an den Landtag. Sie kämpft für ein „rechtsstaatliches Verfahren“, dazu gehöre die Offenlegung der Pläne und die Beteiligung der Bevölkerung. Klage Ein Anwohner, dessen Haus im 600-Meter-Radius eines der Windräder stehen würde, hat angekündigt zu klagen.

Im Landschaftsschutzgebiet Flöthbach, an der Grenze zu Süchteln, sollen die beiden je 199 Meter hohen Windräder gebaut werden. Der Kreis Viersen hat seine Genehmigung dafür erteilt. Die Windräder sollen nördlich und südlich der ehemaligen Schlufftrasse aufgestellt werden, einmal in Neue Benden direkt am Waldgebiet Rottheide, außerdem im Vorster Broich, beide auf landwirtschaftlichen Flächen.

Nicht nur die Initiative rund um Nentwig-Nolden ist aktiv geworden, um dies zu verhindern: Der Vorster Naturtrainer und Fledermausschützer Udo Beine erklärte, der Nabu NRW stelle sich erneuerbaren Energien nicht entgegen, aber an diese Stelle im Landschaftsschutzgebiet gehörten Windräder nicht hin. Am Flöthbach seien viele Fledermausarten, die an den Ästen von Waldbäumen hingen, beheimatet.

Auch Nentwig-Nolden betont: „Wir sind nicht prinzipiell gegen Windräder.“ Die gehörten aber eben nicht in ein Landschaftsschutzgebiet. Darüber hinaus kritisiert sie das Vorgehen des Tönisvorster Bürgermeisters Thomas Goßen (CDU). Er hatte im Genehmigungsverfahren des Kreises Viersen das gemeindliche Einvernehmen erklärt, soll darüber vorab aber die Kommunalpolitiker nicht informiert haben – ebensowenig wie über das weitere Vorgehen.