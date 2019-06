Schwalmtal : Ingolf Ropohl führt neuen Sportverband

Schwalmtal Der letzte weiße Fleck im Kreissportbund Viersen ist weg. In Schwalmtal gründete sich nun als letzter Kommune im Kreis Viersen ein Gemeindesportverband (GSV). Der GSV Schwalmtal löst das lang bewährte Gremium der Sport treibenden Vereine ab.

Diese Einrichtung wäre im kommenden Jahr 50 Jahre alt geworden. Die neue Satzung des GSV Schwalmtal wurde mit einigen kleinen Änderungen verabschiedet. Die Vereinsvertreter beschlossen einen jährlichen Beitrag von 50 Euro, um eine finanzielle Basis zu schaffen. Alle Vereine sind mit einer Stimme im GSV vertreten. Regelmäßig soll ein runder Tisch zum Austausch von Informationen rund um den Sport stattfinden. Vertreter aus elf anwesenden Vereine wählten den Vorstand mit dem Gründungsvorsitzenden Ingolf Ropohl (VSF Amern) an die Spitze. Seine beide Stellvertreter sind Max Miazek (Apollo-Elf Lüttelforst) und Jürgen van der Meulen (SC Waldniel). Als Kassiererin ließ sich Barbara Winzen (TG Waldniel), als Geschäftsführerin Cäcilie Meurer (TuS Waldniel)wählen. Der neue GSV Schwalmtal vertritt 24 Sportvereine mit 3978 Mitgliedern. Er begibt sich nun in die Vorbereitungsphase für das „Kids in Action“ am 21. September.