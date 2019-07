Brüggen : Ingolf Lück tanzte durchs neue Programm

Ingolf Lück präsentierte sein neues Programm in Brüggen. Foto: Matzerath

Brüggen Charmant bedankte sich Kabarettist und Moderator Ingolf Lück („Wochenschau“) beim Publikum im Kulturforum Schloss Dilborn: „Ich wäre heute nicht zu mir gegangen“, bekannte der 61-Jährige.

Er zeigte nicht nur sein aktuelles Programm „Sehr erfreut!“ in Brüggen, sondern auch sich selbst erstmals in kurzer Hose auf der Bühne.

Ein Ventilator auf der Bühne brachte kaum Erfrischung, die brachten aber Wassermelonenscheiben für die Gäste. Auch wenn es nach der Pause sichtbar leerer war: Ingolf Lück zeigte sich gut aufgelegt und wortgewandt. Er gefiel mit zahlreichen pointierten Anekdoten, in denen sich jeder wiederfinden konnte. Etwa Erinnerungen, die einem vor dem Einschlafen um den Schlaf bringen, das Treffen mit dem ersten Freund der Tochter und die darum kreisenden väterlichen Gedanken, ein Pärchen-Ausflug nach Amsterdam, vorgeblich kulturinteressiert ins Van-Gogh-Museum, in Wahrheit aber zum Kiffen in den Coffeeshop.