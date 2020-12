Infos: Die Plätzchen-Rezepte eines ehemaligen Bäckermeisters

Original Waldnieler Heidesand

Zutaten: 500 Gramm Butter, 180 Gramm Puderzucker, Prise Salz, Abrieb einer Zitronenschale (unbehandelt), 650 Gramm Weizenmehl, etwas Backpulver.

Zubereitung: Butter in einem Topf erhitzen, so dass sich das Fett von der Molke trennt und erkalten lassen. Puderzucker, Prise Salz und Zitronenabrieb zugeben, mit dem Mixer gut durcharbeiten. Mit Mehl und Backpulver zu einem Teig kneten, jeweils vier Zentimeter dicke Rollen formen und in Hagelzucker wälzen. Danach für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank legen. Nach dem Herausnehmen die Rollen in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und auf mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.

Backzeit: circa 10 Minuten hellgelb backen bei 190 Grad.

Tipp: Butter sorgfältig erhitzen. Das ist wichtig, damit die Plätzchen ihre feine-mürbe Konsistenz erhalten.