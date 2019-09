Infoabend in Niederkrüchten : Mehr Sicherheit für Niederkrüchten

Niederkrüchten Wie kann ich mich am besten vor Einbrechern schützen? Dazu hat die CDU für 18. September einen Infoabend organisiert.

Stattdessen hebeln sie Fenster oder Türen auf, gern am rückwärtigen Teil des Hauses, um ungesehen in ein fremdes Objekt zu gelangen, dort ihre Beute zu machen und unerkannt wieder zu verschwinden. Wer einmal Opfer eines Einbruchs wurde, muss sich nicht nur um den materiellen Verlust kümmern.

„Bei jedem Opfer bleibt ein unsicheres Gefühl“, weiß Bernd Coenen, Chef einer Versicherungsagentur aus Niederkrüchten, aus seinem beruflichen Alltag. Wenn gegen das Prinzip „My Home is my castle“ verstoßen werde, sei das für die Betroffenen problematisch, ergänzt Reinhardt Lüger, Vorsitzender der CDU Niederkrüchten. Zudem sei bei jedem Einbruch auch die Bewohner eines Hauses oder einer Wohnung gefährdet, wenn sie den Täter überraschten.

Die Menschen in Niederkrüchten über die vielfältigen Möglichkeiten des Einbruchsschutzes zu informieren, sie für das Thema Sicherheit im eigenen Zuhause zu sensibilisieren sowie sie direkt mit Vertretern der Polizei im Kreis Viersen und von Fachfirmen in Kontakt bringen: Das sind die Ziele der Veranstaltung „Riegel vor – Albtraum Einbruch. Dazu lädt die CDU Niederkrüchten für Mittwoch, 18. September, ein.

Der Rückgang ist auch in Niederkrüchten festzustellen. Wurden 2015 in Niederkrüchten 29 Einbrüche gezählt, waren es im Folgejahr 22, 2017 noch 20 und 2018 nur noch 18 Einbrüche. „In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres haben wir 18 Fälle verzeichnet“, erklärt eine Sprecherin der Polizei im Kreis Viersen auf Anfrage. In den ersten sieben Monaten des Vorjahres waren es dagegen nur sechs Fälle. Der Grund sei aber nicht ein rasanter Anstieg der Einbrüche, sondern liege in der Statistik, etwa, weil noch nicht alle Fälle abgeschlossen sein.