Der Boden ist Lava Viersener zieht Daniel Danger durch Mönchengladbach

Der Weg durch Mönchengladbach gestaltet sich überwiegend unproblematisch. Einmal bleibt die Palette an einem Laternenmast hängen, aber das ist schnell geregelt. Und dann, ausgerechnet 350 Meter vor dem Etappenziel, rumpelt es auf einmal gewaltig. Daniel klammert sich an den Sessel, Lukas bleibt stehen. Die Sitzgelegenheit ist deutlich nach vorne gerutscht und hängt schief. Lukas schaut sich seine Konstruktion an. Er möchte so kurz vor dem Ziel nicht riskieren, einen ganzen Kilometer zurück zu müssen. Daniel muss dem Boden fernbleiben. Doch schnell gibt er Entwarnung: „Vermutlich ist der Sessel aus der Schraube für die Drehfunktion gesprungen.“ Der Sessel hängt nun ein wenig schief, aber es geht munter weiter. Und tatsächlich schaffen es die beiden: 350 Meter weiter werden sie vom 1-Live-Team begrüßt und machen die Übergabe. Vom Hardter Wald aus geht es für Daniel per Kutsche weiter nach Boisheim. Dort wird er die Nacht verbringen. Er ist zuversichtlich, dass er bereits am Donnerstag auf dem Festival ankommen wird. Und Lukas? Ist putzmunter: „Jetzt geht’s erst mal ins Fitnessstudio.“