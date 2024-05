Polizeibericht aus Viersen Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger wurde am Freitag schwer verletzt, als er von einem ausparkenden Auto erfasst wurde. Gegen 10.30 Uhr wollte eine 75-jährige Autofahrerin aus Dülken rückwärts aus einer Parklücke an der Straße Alter Markt herausfahren. Offensichtlich übersah sie dabei den am Heck des Wagens vorbeigehenden 90-jährigen Fußgänger aus Dülken. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, dass der Rettungswagen ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen musste.