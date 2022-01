Routinekontrolle der Bundespolizei : 37-Jähriger im Bahnhof in Viersen verhaftet

Viersen Eine Routinekontrolle der Bundespolizei führte zu einer Festnahme. In der Bahnhofshalle überprüften die Beamten einen 37-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde.

Einen 37-Jährigen hat die Bundespolizei am Mittwoch um 9.10 Uhr am Bahnhof in Viersen verhaftet. In der Bahnhofsvorhalle überprüften die Beamten seine Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Sachbeschädigung durch die Staatsanwaltschaft Essen gegen ihn vorlag. Wie die Bundespolizei mitteilt, hatte der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 150 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine 30-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Der Gesuchte wurde in das Gefängnis in Moers-Kapellen eingeliefert, da er die fällige Geldstrafe nicht zahlen konnte.