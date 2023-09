Zum Weltkindertag Zwei große Feste in Viersen zum Aktionstag

Zum einen können sie direkt am Aktionstag selbst ein Fest besuchen, das der Kinderschutzbund im Viersener Zentrum ausrichtet. „Wir machen das schon seit Jahren“, sagt Birgitta Föhr vom Vorstandsteam des Kinderschutzbundes in Viersen. Ähnlich sieht es beim Josefhaus in Süchteln aus: Auch dort ist der Aktionstag Anlass für eine XXL-Veranstaltung rund um die Einrichtung, allerdings erst am Sonntag, 24. September.