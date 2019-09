„Werkstatt Kindeswohl“ in Viersen : Neue Ideen für eine bessere Kindheit

Info

Die Verwaltung sammelt die Anregungen, will in kleineren Gruppen an den Themenbereichen dran bleiben, auch Experten einbinden. Die Beigeordnete Çigdem Bern sagt: „Wir werden die ersten ein, zwei Arbeitsgruppen in diesem Jahr installieren.“ Es gehe nicht um Aktionismus, „sondern um bedarfsorientierte Angebote“.