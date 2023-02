In Viersen und Schwalmtal Einbrüche in vier Testzentren

Gleich vier Einbrüche in Corona-Testzentren im Kreis Viersen hat die Polizei am Wochenende verzeichnet. Betroffen waren Einrichtungen in Alt-Viersen, Viersen-Dülken und Schwalmtal. Wie die Polizei mitteilte, waren bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag 8.30 Uhr, in die Testzentren eingebrochen. In Alt-Viersen handelt es sich um das Testzentrum am Bahnhofsplatz und jenes an der Helmholtzstraße. In Dülken waren die Einbrecher in ein Testzentrum an der Viersener Straße gelangt, in Schwalmtal in die Teststation an der Straße Auf dem Mutzer. Nach Angaben der Polizei stahlen die Einbrecher in allen vier Testzentren Bargeld und elektronische Geräte.