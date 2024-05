Kommunalpolitik in der Stadt Viersen Große Mehrheit für Viersen-Budget

In der Vergangenheit gab es im Rahmen des Quartiersmanagements in der Viersener Südstadt und in Dülken Fonds, über die Bürger Zuwendungen für Projekte beziehen konnten, argumentierte die SPD-Fraktion. Aktuell bestehe diese Möglichkeit nur noch in Süchteln im Rahmen eines Verfügungsfonds. Diese Fonds seien in der Vergangenheit intensiv genutzt worden, um soziale, kulturelle oder wirtschaftsfördernde Aktivitäten in den jeweiligen Quartieren anzukurbeln. Politik und Verwaltung stimmen dabei überein, dass so das Zusammenleben vor Ort habe nachhaltig gestärkt werden können. Da es in den Stadtteilen Viersen, Dülken und Boisheim bereits 2022 diese Möglichkeit nicht mehr bestand, brachte die SPD-Fraktion einen Bürger-Fonds für die Gesamtstadt ein, allerdings noch mit bescheidenen 15.000 Euro ausgestattet. Der aktuelle Beschluss richtet sich dagegen an den von den Grünen vorgeschlagenen 50.000 Euro aus. Dem schloss sich auch die CDU-Fraktion an, indem sie sich über ihre Haushaltsbedenken hinwegsetzte.