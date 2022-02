Kunst in Viersen : Kleine Kunstwerke aus dem Automaten ziehen

An mehr als 250 Standorten, darunter in Geldern, gibt es bereits Kunstautomaten. Foto: Michael Klatt

Viersen In allen vier Viersener Stadtteilen sollen „Kunstautomaten“ montiert werden, bestückt mit kleinen Kunstwerken. Vor allem regionale Künstler sollen auf ihre Arbeit aufmerksam machen können.

Die Viersener Stadtverwaltung prüft sechs mögliche Standorte für sogenannte Kunstautomaten. Dabei handelt es sich zum Beispiel um ausgediente Zigaretten-, Kaugummi- oder Snackautomaten, an denen Kunden Kunstwerke ziehen können. Die Arbeiten – etwa Objekte, Zeichnungen, kleine Gemälde – sind meist in 8 x 5 x 1,8 Zentimeter großen Schachteln verpackt, auch ein Beipackzettel mit Hinweisen zum Künstler liegt bei.

Der Kultur- und Partnerschaftsausschuss hat zuletzt in seiner Sitzung beschlossen, dass in Viersen Kunstautomaten aufgestellt werden sollen. So erhalten Kunstschaffende eine neue Möglichkeit, ihre Arbeiten in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Grundlage war ein Antrag der Viersener Grünen aus dem vergangenen Juni. Betreiber der Kunstautomaten ist Lars Kaiser, dessen Büro hat seinen Sitz in Potzdam. Nach eigenen Angaben stehen mittlerweile in Deutschland und fünf weiteren Ländern mehr als 250 solcher Automaten, Projektstart war 2001.