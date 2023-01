Aktion in Viersen Sternsinger ziehen durch die Stadt

„Ich war selber als Kind in Sachen Sternsinger im Einsatz, wie es vor mir schon meine Geschwister waren. Mir hat es so gut gefallen, dass ich nun als Begleiterin mitmache“, sagt Nele. Die 16-Jährige bildet zusammen mit der weiteren Betreuerin Susanne Funken und den Sternsingern Kebeyth, Theo, Marla und Timo eine Gruppe, die in Richtung Bismarckstraße unterwegs ist. Theo trägt die Dose, Timo den Stern, Marla den Beutel und Kebeyth hat bereits die Kreide in der Hand. An der ersten Haustüre erscheint niemand auf das Klingeln der vier. Das entmutigt aber keinen der jungen Sammler. Es geht in den nächsten Vorgarten.