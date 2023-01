Kleiner Shop in Viersen Süchtelns kleiner Spreewaldgurken-Shop

Sonja Lehmann isst gerne Spreewaldgurken. Besonders gerne die von einer bestimmten Marke. „Die sind knackig, schmackhaft und können für vieles verwendet werden“, sagt die Süchtelnerin. „Sie haben auch keine Farbstoff-Zusätze, außerdem ist der Zuckergehalt nicht so hoch.“ Kostprobe gefällig? Lehmann, die eben noch in der Erdgeschoss-Küche der Eltern am Tisch saß, macht sich auf den Weg in eins der Nachbarzimmer. Denn das dient unter anderem als Verkaufsraum für ihr kleines Unternehmen „Süchteln meets Spreewaldgurken“. Wenig später ist sie zurück, hat ein 670-Gramm-Gurkenglas in der Hand. Das Glas öffnet sie und stellt es auf den Küchentisch. Schnell noch eine Kuchengabel aus der Schublade gefischt, einen Unterteller aus dem Regal genommen – „bitte schön“, sagt die 56-Jährige.