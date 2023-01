Entspannen in Viersen Die beruhigende Kraft der Pferde

Sekunden später tritt Balou mit ruhigen Schritten in den Stall, bleibt stehen, schaut sich neugierig um und wandert dann in Richtung des heugefüllten Bottichs, der direkt neben der Stuhlgruppe steht. Mit gleichmäßigen Kaubewegungen beginnt der Haflinger das Heu zu zermalmen. Ein Geräusch, das irgendwie vollkommen beruhigend und entspannend wirkt, wie es auch das gesamte Pferd ist. „Balou macht sich keine Gedanken, was kommen könnte. Er ist mit seiner Aufmerksamkeit ganz im Hier und Jetzt. Er genießt sein Heu. Auch wir wollen achtsam im Hier und Jetzt sein und den Moment spüren“, sagt Kallenberg und leitet mit einer sich anschließenden Entspannungsübung das Angebot „Achtsamkeit mit Pferden am Abend – den Tag achtsam verabschieden“ ein.