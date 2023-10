Kochprojekt ist Klassiker in Viersen Austausch bei exotischen Gerichten

Singhm Kethiswaran (62) erzählte im Laufe des Essens die Geschichte seiner Familie: Der Familienvater hatte in Deutschland eine Lehre zum Landwirt absolviert, jetzt arbeitet er in einem großen Fotolabor in Mönchengladbach, in dem etwa Fotobücher entstehen. Man habe früher schon daran gedacht, in die Heimat zurückzukehren. Die Kinder seien in Deutschland fest verwurzelt. Sohn Shana (27) war jetzt stets zur Stelle, wenn dem Vater mancher deutsche Begriff nicht einfiel. Er hat sein Medizinstudium abgeschlossen, was die Familie stolz macht.