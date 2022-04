Südstadt-Talk im Mai : Schwarze Lederkappe trifft rote Couch

Auf den 14. Südstadt-Talk im Evangelischen Gemeindehaus an der Königsallee freuen sich (v.l.) Uwe Peters und Frank Bühler. Zwei Jahre machte die beliebte Veranstaltung eine Corona-Pause. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie können sich die Besucher jetzt wieder auf den Südstadt-Talk freuen. Frank Bühler lädt für den 5. Mai Gäste auf seine rote Couch ein. Wer kommt, wird nicht verraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Er verschenkt die Tickets gegen eine Spende für den guten Zweck, hat immer ein volles Haus und überrascht die Gäste mit seinen Besuchern, die auf der roten Couch Platz nehmen. Er hat ein musikalisches Schmankerl in petto und sorgt mit seiner Moderation für einen Abend voller bester Unterhaltung. Am 5. Mai ist es wieder soweit. Der nunmehr 14. Südstadt-Talk „Frank Bühler & Gäste“ geht an den Start. Um 19.30 Uhr dürfen die Besucher im Evangelischen Gemeindehaus an der Königsallee 26 in Viersen gespannt sein, wenn Bühler auf seine Couch holt.

Zwei Jahre mussten die Besucher auf die beliebte Veranstaltung verzichten. Die Corona-Pandemie ließ den traditionellen Event nicht zu. Nun aber rollt der Südstadt-Talk in seiner altbekannten Fassung wieder an. Das gesamte Team, angefangen von Mitorganisator Uwe Peters über Rudi Linges am Klavier, Frank Kersbaum für die Technik und Frank Hülsmann in Sachen Beleuchtung, ist mit dabei. Das gleiche gilt für die Sponsoren. „Wir haben sogar unsere Gäste, die eigentlich schon 2020 auf der roten Coach gesessen hätten, erneut gewinnen können. Damit ist es eigentlich eine nahtlose Fortsetzung“, sagt Bühler.

Info Karten für den Talk am 5. Mai bestellen Karten für den Südstadt-Talk „Frank Bühler & Gäste“ am 5. Mai, 19.30, (Einlass mit 3G-Kontrolle ab 18.45 Uhr) Evangelisches Gemeindehaus, Königsallee 26 in Viersen, gibt es gegen Spende unter Rufnummer 02162 12112 oder 0151 12129600 oder per Mail kontakt@suedstadt-talk.de.

Wer zu den Gästen gehört, verrät der Viersener aber nicht. Seine Gesprächspartner stehen wie immer unter Geheimhaltung. Es werde ein tolles Comeback, macht der Viersener, dessen Markenzeichen die schwarze Lederkappe ist, neugierig. Zu den Gästen gehöre eine aus Funk und Fernsehen bekannte Person, wie es Bühler beschreibt. Dazu kommen ein Schauspieler und eine junge Dame, die bei „Jugend musiziert“ die Nase vorn hatte und die ein sehr seltenes Instrument spielt. Humor „us dem kölsche Fasteleer“, so Bühler, sei ebenso vertreten. Bei allen Auftretenden hätte er zudem Urspuren von Viersener Geruch nachweisen können, scherzt Bühler.

Zu den Besuchern der roten Couch gehörten unter anderem schon Dieter Könnes vom WDR, die Kölner Dombaumeisterin Professor Barbara Schock-Werner und Professor Udo Boeken, Leiter des Transplantationsprogramms der Universitäts-Klinik in Düsseldorf. Annette Eßer alias Achnes Kasulke und Engel Hettwich aus dem rheinischen Karneval fühlten sich auf der Couch genauso wohl wie Sportreporter und Fernsehmoderator Michael Antwerpes. Was Hans-Joachim Wüstemann erzählte, der ein Solarflugzeug baute, mit dem zwei Piloten die Welt umrundeten, faszinierte die Besucher ebenso wie die Geschichte von Elmar Sprink, der mit einem neuen Herzen sportlichste Höchstleistungen wie den Ironman meisterte.

Wenn Bühler an seinen ersten Talk zurückdenkt, dann muss er schmunzeln. Bei seinem ersten Talk hätte er nie im Leben gedacht, dass die Veranstaltung einmal ein kulturelles Highlight in der Kreisstadt werden und sich die Besucherzahl Jahr für Jahr vergrößern würde bis hin zu einem vollbesetzten Gemeindehaus. „Es fing klein bei Tommys Workshop an. Dann wechselten wir aufgrund der großen Nachfrage in das Maximilian Maria Kolbe-Haus. Das Zehnjährige fand erstmals im Evangelischen Gemeindehaus statt. Jede Veranstaltung für sich war immer ausverkauft“, erinnert sich Bühler. Was ihn besonders freut, ist die Tatsache, dass ihm das Gemeindehaus kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und dadurch keine weiteren Kosten entstehen, die gedeckt werden müssten.