“Pott & Deckel“ bald in Viersen Kreis Viersen bekommt eigenes Ausbildungs-Dating

„Um auch den Jugendlichen im Kreis Viersen ein gut erreichbares Angebot zu machen, wird es in diesem Jahr die Neuerung geben, dass dort ein eigenes Ausbildungs-Speeddating unter dem Motto ,Pott & Deckel’ stattfinden wird“, erklärte ein Sprecher der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen, die gemeinsam mit der Arbeitsagentur, dem Job-Center Kreis Viersen und Krefeld Business hinter dem Angebot steht. Der Termin steht auch schon fest: Am 8. März soll es das erste Ausbildungs-Speeddating im Kreis Viersen geben, von 14 bis 17 Uhr im Bürgerhaus Dülken an der Lange Straße.