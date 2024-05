Kultur in Viersen Besonderes Konzert in der LVR-Kapelle in Süchteln

Himmlische Atmosphäre trifft vielfältige Musik – und das in der ehemaligen Kapelle der Süchtelner Orthopädie. Zu einem Konzert dort lädt der Verein für Heimatpflege Viersen in Kooperation mit der LVR-Klinik für Orthopädie am Sonntag, 12. Mai, ein. Die farbenfrohen Fenster des Künstlers E.O. Köpke und die sehr gute Akustik brachten die Idee auf, die Kapelle wieder mit Leben zu erfüllen. Das Ensemble Ferry2Kerry lädt mit seinem vielfältigen Programm zu einem Besuch in die Kapelle ein. Peter und Helga Supplieth und Ottmar Nagel sind an diesem Nachmittag mit ihrem reichhaltigen Instrumentarium vertreten. Mitreißende Tänze und gefühlvolle Airs aus allen irischen Lebenslagen laden zum Zuhören ein. Die Kapelle blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. Das Konzert in diesem historischen Raum in direkter Nachbarschaft zum Hauptgebäude der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen auf der Horionstraße 2 in Süchteln findet am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr statt. Der Eintritt ist für Mitglieder des Vereins für Heimatpflege Viersen frei, für Nichtmitglieder beträgt er 15 Euro.