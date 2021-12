Einkaufen in Viersen : Shopping mit 2G-Bändchen kommt gut an

Viersen Kunden und Händler in Viersen beurteilen die Aktion mit den 2G-Bändchen durchweg positiv. Der Einzelhandelsverband klagt dagegen über allgemeine Frequenzrückgänge am dritten Adventssamstag.

Es war ein gut besuchter, dritter Adventssamstag in der Viersener Innenstadt. Die Menschen bummelten die lange Einkaufsstraße entlang und trugen dabei oftmals ein neongelbes Bändchen. Was es damit auf sich hat? Seit Samstag können sich Kunden bei teilnehmenden Viersener Händlern ein 2G-Bändchen abholen. Der Ablauf ist simpel: Ausweis und 2G-Nachweis vorzeigen und ein tagesaktuelles Einlassbändchen erhalten. Daraufhin kann, ganz ohne weitere Ausweis- und Nachweiskontrolle, in allen teilnehmenden Geschäften geshoppt werden.

2G-Bändchen für den Einzelhandel in Viersen: Auch Hanne Wassenberg vom Fashiongeschäft „Goldstück“ macht bei der Aktion gerne mit. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Jana Metaxas, Filialleiterin von Nanu-Nana, nimmt gerne an der 2G-Bändchen-Aktion teil: „Ich finde es als Kunde selber lästig, vor jedem Laden meinen Ausweis und Nachweis rauszusuchen", sagte sie. „Mit dem Bändchen funktioniert bislang alles reibungslos, die Kunden freuen sich auch sehr darüber." Am Samstag hatte die Filiale 200 Bändchen zur Verfügung gestellt bekommen. Bereits gegen 12 Uhr waren diese beinahe aufgebraucht. „In diesem Fall besteht die Möglichkeit, sich bei mir neue Bändchen abzuholen", sagte Michael Eichstädt, Vorsitzender des Werberings Viersen aktiv und Inhaber der „Blumeninsel“.

Einige Geschäfte haben am Samstagmittag noch nicht an der Bändchen-Aktion teilgenommen, vor allem weil man nichts von der Aktion mitbekommen habe: „Das ist der Geschwindigkeit der Aktion geschuldet. Wir konnten nicht alle persönlich informieren", erklärte der Werbering-Vorsitzende. Man könne aber jederzeit Eichstädt kontaktieren, um an der Aktion teilzunehmen. So machte es auch Ellen Drouven-Aust, Filialleiterin vom Modegeschäft C&A: „Wir sind heute morgen von einem Kunden auf die Aktion aufmerksam gemacht worden", berichtete sie. „Es ist eine tolle Aktion im Sinne des örtlichen Handels und auch in unserem Interesse. Das unterstützen wir mit unserer Teilnahme gerne."

Ein weiterer positiver Effekt: Durch die Bändchen könne man unter den Kunden in der Vorweihnachtszeit Stress vermeiden – was wiederum gut für den Händler sei. „Ich finde es viel entspannter mit dem Bändchen einkaufen zu gehen", äußerte eine Kundin. Was sie jedoch hinterfragte: Ob man verhindern könne, dass das 2G-Bändchen nach erfolgreichen Einkauf an eine weitere, unkontrollierte Person weitergegeben wird. Doch Eichstädt konnte beruhigen: „Die Bändchen sind mit einem Klebeverschluss versehen. Wenn man diesen öffnet, dann wird es sichtbar zerstört."