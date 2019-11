Obdachlosigkeit in Viersen : „Die allerletzte Möglichkeit“

Kommende Woche drohen die ersten Nachtfröste. Das wird zu einem Problem für Obdachlose. In Viersen entwickelt sich die Zahl der Männer und Frauen ohne Dach über dem Kopf seit Jahren rückläufig. Woran liegt das?

Bundesweit steigt die Zahl der Obdachlosen. Die Grünen wollten deshalb wissen, wie die Situation in Viersen ist, schließlich ist Wohnraum auch in der Kreisstadt knapp. Sozialdezernentin Çigdem Bern lud die Mitglieder des Sozialausschusses ein, sich vor Ort in der Notunterkunft ein Bild zu machen. Dort berichtete Claudia Ulonska, Abteilungsleiterin im Fachbereich Soziales und Wohnen, von der Arbeit der „Fachstelle für Hilfen in Wohnungsnotfällen“. Vor 20 Jahren nahm die mit vier Sozialarbeiterinnen besetzte Fachstelle ihre Arbeit auf, im selben Zeitraum sank die Zahl der Menschen, die in Viersen in Obdachlosenunterkünften leben, um fast 90 Prozent: Statt 121 am 30. Juni 1999 waren es auf den Tag genau 20 Jahre später nur noch 14 Personen.