Am Rande des Nachtwächter- und Türmerzunft-Treffens in Dülkenn Beatles Gallery mit einem ereignisreichen Wochenende

Aber das war noch nicht alles. Am Sonntag kam dann die nächste Überraschung. Die meisten Gäste waren bereits abgereist, als zwei Borussen-Fans vor der Tür der Beatles Gallery standen und im Rahmen des Fanaustauschs einen Gast, der extra am Wochenende aus seinem Wohnort Liverpool zum Spiel der Borussia gegen Frankfurt angereist und bei dem Paar privat untergebracht war, im Schlepptau hatten: Paul Bevan. Er ist seit vielen Jahren Liverpool- und Borussia-Fan aus Leidenschaft und natürlich auch ein absoluter Beatles-Fan. Die beiden Borussia-Fans Vera und Werner Niering waren bereits mehrfach in Liverpool und haben dort mit Paul natürlich auch den berühmten Cavern Club in Liverpool besucht, in dem die Beatles 297 Mal aufgetreten sind, bevor sie ihre Karriere in Hamburg starteten. Sie wollten Paul mit einem Besuch im Beatles Museum überraschen und hatten es mit den mittlerweile aus dem Urlaub zurückgekommenen Betreibern Gabi Koepp und Jürgen Meis heimlich abgesprochen. Die Überraschung war natürlich gelungen und so wurde es ein richtig toller Austausch über die Erlebnisse mit den Beatles und der Stadt Liverpool, in der die Beatles aufgewachsen sind und in der Meis und Koepp bereits zwei Mal auf den Spuren der Beatles unterwegs waren. Paul, der am Montag wieder zurück nach Liverpool fliegen musste, hatte das richtige Fazit auf den Lippen: „Come together, die Beatles Gallery in Dülken ist ein Treffpunkt von Beatles-Fans für Beatles-Fans und mehr.“