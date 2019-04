Polizei sucht Zeugen : Einbrecher fliehen in Viersen mit Uhren und Taschen

(Symbolfoto). Foto: Michael Scholten

Viersen Mehrere Uhren und Taschen gehören laut Polizei zur Beute von Einbrechern, die in Viersen-Hamm aktiv waren. Das teilt die Polizei mit. Die Unbekannten verschafften sich am Sonntag, zwischen 15.30 und 18.45 Uhr, über den Wintergarten Zutritt zu einem Haus am Hammer Kirchweg.

Sie durchsuchten dort mehrere Räume. Zeugen melden sich bei der Polizei: Hinweise auf Tatverdächtige nehmen die Mitarbiter der Kriminalpolizei in Dülken entgegen.

Sie sind zu erreichen unter der Telefonummer 02162 377-0.

(busch-)