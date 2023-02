Brand in Viersen Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand

Vier Erwachsene und ein Kind sind in der Nacht zu Dienstag bei einem Wohnungsbrand in Viersen-Dülken verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren Feuerwehr und Polizei gegen 2.30 Uhr zur Boisheimer Straße gerufen worden, weil es in einer Wohnung im ersten Stock brannte. Der 84-jährige Bewohner sei noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte von anderen Hausbewohnern ins Freie gebracht worden. Er wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Vier Bewohner aus der Wohnung darüber (56, 49, 29 und elf Jahre alt) wurden leichter verletzt in Krankenhäuser gebracht. Das Mehrfamilienhaus musste während des Brandes zunächst evakuiert werden, später konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Als Brandursache nennt die Polizei einen technischen Defekt: Ein kaputter Heizlüfter habe das Feuer ausgelöst.