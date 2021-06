Aktionstag für Blinde- und Sehbehinderte : Poller tragen rot-weiße Mützen in Viersen

Viersen Hinter der Aktion steht der Blinden- und Sehbehindertenverein Mönchengladbach/Viersen zusammen mit der Lebenshilfe Kreis Viersen. Anlass ist der deutschlandweite Sehbehindertentag.

An diesem Samstag kommen die Mützen zum Einsatz. Sie werden an unterschiedlichen Stellen in Viersen über graue Poller gezogen. Hintergrund der Aktion ist der deutschlandweite Sehbehindertentag am 6. Juni. Schon seit Jahren ruft der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) an diesem Datum zu Aktionen auf, mit denen die Bürger für die Problematiken von blinden und sehbehinderten Menschen sensibilisiert werden sollen. In diesem Jahr stehen die Poller im Mittelpunkt. „Weil sich diese Hindernisse nicht kontrastreich von ihrem Umfeld abheben, werden sie zur Gefahr“, erklärt Peters. „Menschen mit Seheinschränkungen nehmen sie nicht als Poller war und laufen dagegen.“ Poller sollten daher immer kontrastreich gestaltet sein.