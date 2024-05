Neue Gastronomie in Viersen Echte chinesische Küche mit französischem Pfiff

Gerade einmal vier Wochen geöffnet und schon gibt es Stammgäste. Kein Wunder, das neue kleine Restaurant an der Gladbacher Straße 2 ist etwas Besonderes, Vergleichbares gibt es nicht in Viersen, erst in Düsseldorf. Zhai Cuisine sagt schon im Namen, was Programm ist: authentische chinesische Gerichte mit französischem Esprit. Hinter diesem Konzept steht ein junges Pärchen; Tingxuan Zhai bringt etwas andere chinesische Gerichtc nach Viersen, ihr Verlobter Kevin Klostereit ist der Profi-Koch am Gasherd. Vor etwa zehn Jahren kochte er im Nagaya, dem einzigen japanischen Restaurant in Düsseldorf mit Michelinstern. Schon Restaurantchef Yoshizumi Nagaya verband japanische Küche mit westlichen Einflüssen.