Freizeit in Viersen Dorfladen hat Fahrradstation eröffnet

Dazu galt es die Elektrik für die Ladestation einzubringen, wobei Klaus Uellendahl vom gleichnamigen Boisheimer Elektrounternehmen in Sachen Installation aktiv wurde. Die Ladestation, die an der Wand des Dorfladens hängt, verfügt dabei über zwei verschiedene Ladesysteme. „Es sind zwei gängige Varianten. Dazu kommen zwei Steckdosen, an denen jeder Fahrer eines E-Bikes, der sein eigenes Ladegerät mitführt, andocken kann“, sagt Michael Wolters, Geschäftsführer vom BoDo. Drei Stunden laden schlagen mit einem Euro zu Buche. Wer sich sonntags gemütlich ins Dorfcafé setzt – es hat in der Regel sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, kann damit in Ruhe sein Rad laden.