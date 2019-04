Heimatserie : Selbstgemachter Senf aus der Heimat

Dietmar Päpst füllt den Senf in der Küche seines Ladens selbst in Gläser. „Alles echte Handarbeit“, sagt der 67-Jährige. Foto: Emily Senf

Viersen In seiner Alt-Viersener Senfmanufaktur stellt Dietmar Päpst Senf her. Gerade bei Austauschschülern sind seine Gläser beliebt.

Gastgeschenke kaufen Viersens Schüler im Laden von Dietmar Päpst. Der 67-Jährige betreibt seit 2003 die Alt-Viersener Senfmanufaktur an der Remigiusstraße und spricht aus Erfahrung: „Zu mir kommen viele, die ein Stück Heimat verschenken wollen.“ Das seien eben häufig Schüler, die für einen Austausch ins Ausland gehen und etwas Typisches aus ihrer Region mitbringen wollen. Päpst hat sich darauf eingestellt. Beliebt ist sein Dreier-Pack verschiedener Senfsorten mit dem Namen „Gruß aus der Heimat“. Er selbst bezeichnet sich als „Ur-Viersener“ und lebt heute in Süchteln.

In seinem Geschäft verkaufen Päpst und seine Frau Senf im Glas: Mispel-, Holunder-, Erdbeer-, Ananas- oder Diebelssenf, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Auswahl ist groß: Die Kunden können aus rund 180 Sorten wählen, je nach Saison hat Päpst auch etwas Neues im Programm. Derzeit steht wieder der Ostersenf im Regal. Das Grundprodukt – mittelscharfer Senf aus eigener Herstellung – hat Päpst mit Petersilie, Schnittlauch und Frühlingszwiebel verfeinert. „Der Ostersenf eignet sich gut für Eiersalat“, sagt der 67-Jährige. Seit gut zehn Jahren rührt er immer im Frühjahr wieder eine kleine Menge an.

Karriere Dietmar Päpst wurde in Viersen geboren. Er ist gelernter Schau- und Werbegestalter, arbeitete danach bei der Bundeswehr und in der Marketingabteilung einer Einzelhandelskette. Im Jahr 2000 machte er sich mit seinem Geschäft an Löh-/Ecke Gartenstraße selbstständig. 2003 übernahm er das Ladenlokal an der Remigiusstraße.

Irgendwann aber hielt es ihn nicht mehr im Büro. Päpst begann, Konfitüren selbst zu machen, Gelees, Chutneys, zwei bis drei Senfsorten. „Das war Ende der 90er“, erinnert sich Päpst. „Ich habe die Sachen auf Tapeziertischen auf Märkten angeboten.“ Schnell war er damit so erfolgreich, dass er über das Internet verkaufen konnte. „Wir hatten so viele Bestellungen, dass wir jeden Tag Ware versendet haben, bundesweit“, sagt Päpst. Im Jahr 2000 übernahm er einen Laden an der Löh-, Ecke Gartenstraße, drei Jahre später zog er an die Remigiusstraße um. Auf 250 Quadratmetern bietet er seitdem seine Ware an – nicht nur Senf, sondern auch unter anderem 60 Sorten Chutneys, Liköre und Honig von einem Imker aus der Region. Gerne alles mit Bezug zur Heimat, verraten die Namen: Dülkener Mühlensenf, Viersener Misepelsenf und Scharfer Dülkener. Neu im Sortiment ist der Niederrheiner Senf mit Zuckerrübenkraut.