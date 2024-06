Schulen in Schwalmtal Waldnieler Schulen werden mit Wärme der Biogasanlage versorgt

Die gesamte Waldnieler Schullandschaft, einschließlich der Turnhallen, wird – auch dank der Erweiterung der Biogasanlage in Eicken – nun mit Fernwärme von zwei Biogasanlagen versorgt. Durch die Nutzung der regenerativen Energiequelle werden im Vergleich zu einer Erdgasheizungsanlage rund 1500 Tonnen pro Jahr an CO 2 -Emissionen eingespart. Realisiert wurde der Anschluss durch die Firma Loick Bioenergie, die seit 2020 in Schwalmtal-Krinsend und seit 2022 in Schwalmtal-Eicken jeweils eine Biogasanlage betreibt und rund eine Million Euro für die Investition aufgewendet hat.