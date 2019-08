Ergebnis der Hundemeldung : Schwalmtal: Besitzer melden 65 Hunde nach

Schwalmtal (busch-) In Schwalmtal ist die Zahl der Hunde gestiegen. „65 Hunde wurden neu angemeldet“, erklärt Kämmerin Marietta Kaikos auf Anfrage. In Schwalmtal leben laut ihrer Auskunft „insgesamt rund 2000 Hunde“.

Bereits Mitte Mai hatte die Verwaltung zur freiwilligen Teilnahme an der Hunde-Bestandsaufnahme aufgerufen. Damit soll die aktuelle Zahl der Vierbeiner im Gemeindegebiet ermittelt werden. Allerdings: Vollständig wird die neu ermittelte Zahl voraussichtlich nicht sein. Denn wie Kämmerin Marietta Kaikos erläutert, sei dies lediglich eine Aufforderung an die Einwohner gewesen, wenn auch mit dem Hinweis auf ein mögliches Bußgeld für alle, die ihre Hunde nicht ordnungsgemäß anmelden und für sie Hundesteuer zahlen: „Anders als andere Gemeinden setzen wir da auf Freiwilligkeit.“ In regelmäßigen Abständen von vier Jahren werden Hundebesitzer aufgefordert, ihre Tiere anzumelden. Danach hätten die zuständigen Mitarbeiter immer zahlreiche Meldebögen zu erfassen.