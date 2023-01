Engagement in Schwalmtal Wie Musikunterricht Kindern und Jugendlichen im Kinderdorf hilft

Um Kindern und Jugendlichen dieses Erlebnis zu ermöglichen, hat die Volksbank Viersen 2000 Euro für das Kinderdorf gespendet. Durch diese finanzielle Förderung können die Kinder in Einzel- oder Kleingruppenunterricht an Musik herangeführt werden; außerdem können sie lernen, ein Instrument zu spielen. Durch die Spende ist der unterricht in einer Kleingruppe für die Dauer eines Jahres gesichert.