Neues Angebot in Schwalmtal Von Kuba nach Schwalmtal — Amy Vogels eröffnet Praxis

Die Praxis in Schwalmtal-Waldniel ist mit modernen medizinischen Geräten ausgestattet, dort gelten strenge Hygienestandards. „Darum arbeiten wir eng im Verbund mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt zusammen“, so die Podologin. Sie plant, ihre Praxis in Krefeld weiter zu betreiben. „Ich liebe meinen Beruf und kann mir nichts anderes vorstellen. Hier haben wir in Waldniel nun die optimalen Räume gefunden“, sagt Amy Vogels zufrieden. Am Mittwoch, 15. Februar werden die behindertengerecht erreichbaren Räume in der Physiopraxis Hirsch am Vogelsrather Weg 1-5 in Schwalmtal-Waldniel eröffnet.