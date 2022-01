Kreis Viersen genehmigt weitere Testzentren : In Schwalmtal öffnen zwei neue Corona-Teststellen

Auf Schwalmtaler Gemeindegebiet öffnen zwei neue Teststellen. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Schwalmtal Neben den zwei vorhandenen Teststellen an der Heerstraße in Waldniel und am Hit-Markt in Amern werden am Mittwoch und Donnerstag jeweils eine weitere Testmöglichkeit im Schwalmtaler gemeindegebiet eröffnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltest, die teilweise für den Besuch der Gastronomie oder von Freizeiteinrichtungen gebraucht werden, ist weiterhin groß. Deshalb hat der Kreis Viersen die Eröffnung von weiteren Corona-Schnellteststellen genehmigt.

Im Schwalmtaler Gemeindegebiet gibt es nun diese zusätzlichen Testzentren: ab Mittwoch, 2. Februar, am Marktplatz in Waldniel. Öffnungszeiten: montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr sowie samstags/sonntags von 9 bis 14 Uhr.

Ab Donnerstag, 3. Februar, öffnet eine weitere Testmöglichkeit am Parkplatz Am Heidweiher. Tests sind dort möglich in der Zeit von montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr sowie samstags/sonntags von 13 bis 19 Uhr.

Die zwei bereits bestehenden Teststellen der Wegbegleiter GmbH haben ihre Öffnungszeiten beibehalten: Das Testzentren an der Heerstraße in Waldniel ist geöffnet montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr, das am Hit-Markt in Amern montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr.

Für einen Schnelltest muss man sich vorab vor Ort schriftlich registrieren oder die App „PassGo“ nutzen. Ein Ausweis ist vorzuweisen.