Freiwillige Feuerwehr in Schwalmtal Brand von E-Auto in Amern gelöscht

Der Löschzug Amern wurde am Montag um 16.56 Uhr zu einem Fahrzeugbrand an der Straße End alarmiert. Bereits bei der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war starker Rauch sichtbar. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug mit E-Antrieb in Vollbrand stand. Sofort wurden umfangreiche Löschmaßnahmen mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz eingeleitet. Ein Trupp übernahm die direkte Brandbekämpfung und ein weiterer Trupp leistete eine so genannte Riegelstellung zum Gebäude. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte so ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus verhindert werden. Abschließend wurde der betroffene Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert und umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Da eine weitere Entzündung der bereits in Brand geratenen Batteriezellen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Fachfirma mit einem speziellen Container hinzugezogen, in dem das Fahrzeug weiter kontrolliert gekühlt werden konnte. Die Feuerwehr war dreieinhalb Stunden im Einsatz.