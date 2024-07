Freizeit in den Grenzgemeinden Viel Spaß im Kart auf Rundkurs

In jedem Kart steckt ein Transponder, der die Runden und die gefahrenen Geschwindigkeiten misst. Die Auswertung erfolgt über den PC. „Wir möchten zukünftig auch Fahrkurse für Kinder anbieten“, sagt Thissen. In Sachen Kinderfahranfänger sieht es derzeit so aus, dass sie montags bis freitags fahren können. Am Wochenende sei es für junge Anfänger einfach zu voll, fügt der Betreiber an. Auch wer nicht Kart fahren möchte, kann gerne einen Abstecher zur Bahn machen. Beim Zuschauen kann man kühle Getränke oder Eis genießen.